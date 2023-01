En la mira el “mal comportamiento” de Johnny Depp

Johnny Depp está de regreso a los sets de grabación, luego de su largo paso por los estrados judiciales en el juicio contra su expareja Ambert Heard, sin embargo, hoy anda envuelto en una nueva polémica a causa de su comportamiento.

De acuerdo a un informe de The Daily Beast, Depp ha estado tratando a sus compañeros de trabajo tan terriblemente como los estaba tratando antes del juicio.

Este informe confirma que durante el rodaje de ‘Jeanne du Barry‘, donde interpreta a Luis XV, Depp fue extremadamente grosero con la directora y coprotagonista Maiwenn Le Besco.

El actor Bernard Montial fue quien ventiló estos rumores durante el programa de entrevistas francés ‘¡Touche pas a mon poste!’ (¡No toques mi televisor!) en octubre. El actor reveló que Depp y el director se enfrentaron durante todo el rodaje. Con Johnny Depp supuestamente volviendo a sus viejos hábitos. El actor ya ha sido demandado por violencia verbal contra otro compañero de trabajo en un set de filmación diferente.

Montiel hizo las siguientes revelaciones: “Escuché algo de ruido en el rodaje, cosas muy serias. Entonces, [Depp es] un excelente actor, cuando viene al set, excepto que a veces a las seis de la mañana el equipo está listo, y nadie aparece. Entonces, por supuesto, Maïwenn, que es la directora, se enoja, y al día siguiente es ella la que no aparece. Y tienes a Johnny Depp, y ella no está allí. Se acabó, sobre esto, [pero] está yendo muy, muy mal. No se llevan bien; se gritan todo el tiempo”.

El comportamiento de diva de Johnny Depp es notorio

Dentro de las producciones de ‘Piratas del Caribe’, Johnny Depp se hizo famoso por sus constantes retrasos y otras quejas. En un artículo de Hollywood Reporter de 2017, revelaron que Johnny Depp tenía problemas excesivos con la bebida, peleas físicas con Amber Heard y constantes retrasos en el set que dejaban a cientos de extras esperando durante horas. Aunque el productor Jerry Bruckheimer salió en su defensa después de estos informes al afirmar la cantidad de presión bajo la que estaba Depp en ese momento. Ahora que no parece tener esta presión, ha vuelto a sus viejos hábitos una vez más.

Foto: cortesía.