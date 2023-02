Múnera hizo parte de producciones en televisión como “El Bogotazo”, “Los pecados de Inés de Hinojosa”, “Te voy a enseñar a querer”, “Calamar”, “La otra raya del tigre”, “Pandillas, guerra y paz”, “Aquí no hay quien viva”, “Operación Jaque”, “La Pola y “Escobar, el patrón del mal”.

En películas se destaca su actuación en “La estrategia del caracol“, “Ilona llega con la lluvia”, “Golpe de estadio”, “Perder es cuestión de método”, “Paraíso Travel” y “El Paseo”.

Justamente hace un año Canal Capital publicó una entrevista en la que Múnera cuenta como su papel de Gustavo Calle Isaza, el paisa culebrero de “La estrategia del caracol” le abrió las puertas del cine y la televisión.

Recordó que una de las escenas más difíciles que tuvo que hacer fue en la que tenía una culebra encima de los hombros: “Yo le tenía el pavor y cuando el muchacho especialista en culebras me la puso encima yo no me atrevía ni a moverme”.

“Mi gran patrón, amigo y señor, se llamaba Jaime Tobón de La Roche, era el mejor locutor deportivo de la época”, fue quien lo llevó de Medellín a Bogotá en los años 50.

Hace dos años, Múnera le contó al programa La Red de Caracol que estuvo muy delicado de salud, “además de todos los problemas de pandemia, este año no ha sido muy fácil para mí. Los quebrantos de salud me han llevado a estar interno en la Clínica Palermo de Bogotá, en dos oportunidades, afortunadamente nada grave, pero de todas maneras me ha dado muy duro”.

En uno de esos episodios su memoria se vio afectada y meses más tarde sufrió de una infección urinaria de la que se recuperó, “entre esos detalles que tuve perdí un poco la memoria, pero ya la recuperé”, le dijo a el programa en su momento.

También en redes sociales sus amigos lamentan la partida del actor, como es el caso del actor de ” Yo soy Betty la fea”, Luis Enrique Abello, quien expresó su afecto en Twitter: “Buen viaje Luis Fer! Tremendo actor, tremenda voz, tremendo tipo… las tablas te van a extrañar!!!!siempre fuiste cariñoso y de buen humor conmigo !!! Nunca te olvidaré”.

