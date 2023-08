Kanye West protagoniza video obsceno con Bianca Censori

Kanye West vuelve a ser tendencia en las redes sociales por cuenta de una escena obscena que habría protagonizado con su pareja, la arquitecta australiana Bianca Censori.

Al parecer, ambos tenían un paseo en yate por Venecia (Italia) cuando fueron captados en fotografías y en videos aparentemente teniendo sexo oral.

Después de las imágenes difundidas en redes sociales de ellos con actos obscenos en público, varios internautas y ciudadanos italianos piden reprimendas en contra de la pareja.

Kanye West butt out on a boat ride with bianca censori in Italy. pic.twitter.com/Sb1QHuWAyL

We are repeatedly told that Kanye West is a devout Christian. Devout Christians don’t practice sodomy in public or degrade their wives. pic.twitter.com/2IjAFwakrZ

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 29, 2023