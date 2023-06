“La gente escucha más fácil las balas que la letra”: Luz Marina Giraldo

Las siete puertas marca es el nombre que le da vida al primer episodio de Los Juegos de la Guerra, miniserie documental de Señal Colombia que intenta explicar por qué los niños dejaron sus juguetes para hacer parte del conflicto armado de manera forzada.

El episodio mencionado se recuesta en un recurso narrativo simbólico en el que cada apertura de puerta narra una fase diferente de la vida de Luz Marina Giraldo, conocida como Yesenia cuando hacía parte de las FARC-EP. El número de dichas puertas fue el mismo que tuvo que atravesar para cobrar su libertad después de haber sido capturada.

A la historia de Luz Marina se suman la de Sandra Ramírez que titula La fotógrafa de mariposas y el tercer episodio será El último campamento. La serie se emitirá por Señal Colombia los domingos 4, 11 y 18 de junio a las 8:30 de la noche.

Confidencial Colombia pudo tener una breve conversación con Luz Marina Giraldo, la protagonista del primer episodio. Actualmente, dedica su tiempo a estudiar la carrera de trabajo social y ejerce su maternidad además de trabajar incansablemente por la viabilidad del posconflicto. A continuación, lo que nos dijo.

¿Qué queda de Yesenia en la Luz Marina de hoy?

Creo que Yesenia es, de cierta manera, la base con la cual Luz Marina se sustenta. Luz Marina fue una niña que perdió a su padre, quedó desamparada y desprotegida. Luz Marina fue una niña muy frágil, pero Yesenia fue una guerrera, una mujer que le puso el pecho a la vida y que enfrentó sus miedos. Sin esa dualidad, sin esa Yesenia, hoy en día Luz Marina hubiera flaqueado.

¿Cuál es el poder que cree que hay en cambiar balas por letras?

Lo más importante es la resiliencia que tenemos las personas y cómo algunas decidimos transformar nuestros sufrimientos en oportunidades. También cómo podemos ver la realidad desde otra óptica. Es muy difícil decir que vamos a cambiar el arma por la palabra o las balas por una letra porque la gente escucha más fácil las balas que la letra. Creo que es también es un llamado a cómo nosotros como sociedad nos desprendemos de esa violencia que nos han enraizado en el corazón por tantos años de conflicto en Colombia. Ojalá podamos ver la vida desde otro ángulo mucho más pacífico.

Incluso desde lo económico, es mucho más barato comprar una bala que puede acabar con la vida de alguien, a comprar un libro, que puede transformar vidas…

Paradójicamente, ingresar a las filas de cualquier grupo armado es gratis. Ingresar a la universidad no lo es, pero precisamente ese es el reto. Cuando se habla de educación gratuita todo el mundo se opone: ‘Uy, ¿Cómo así que van a educar a todo el mundo?’ Como sociedad debemos entender que la educación puede marcar la diferencia. Poder ir a la escuela y luego a la universidad, poder tener una profesión y soñar con con aportarle a la sociedad desde algo mucho más pacífico, abre oportunidades. Hay un meme que está en redes sociales y dice que el guerrillero disléxico no existe y ponen un letrero donde hay mal escrita una sigla. Pareciera chistoso, pero lo que yo veo es una persona que no tuvo la oportunidad de estudiar y que ni siquiera sabe escribir la sigla del grupo al cual pertenece porque no pudo ir a una escuela.

El nombre de la serie es Los Juegos de la Guerra, ¿Qué tan en serio se toma el juego de escribir?

Para mí escribir es una catarsis. Yo escribo cuando tengo mucho dolor en mi alma y no encuentro a quién contársela. También porque es muy difícil que alguien se ponga en los zapatos de uno cuando yo no encuentro con quién dialogar de eso. Hoy en día cojo mi computador, me siento en el en la cama y empiezo a escribir. Cuando estaba en la cárcel escribía en el piso, me bajaba para no despertar a mis compañeras o siempre cuando estoy en esos momentos de caos donde se me enreda la vida. Hay cosas que ni siquiera voy a publicar, o hay cosas que son tan dolorosas que después borro o rompo la hoja. Yo me lo tomo en serio porque es mi catarsis personal.

¿Qué viene para Luz Marina después de la apertura de esa séptima puerta?

Creo que nunca dejamos de pasar puertas y yo nunca quiero dejar de pasar puertas. Hay que seguirlas abriendo, tengo muchas metas como persona. Lo que no pude hacer durante toda mi juventud, lo quiero hacer ahora. Estoy terminando mi carrera, haciendo mi papel como madre cabeza de familia. Además ahorita tengo algo muy maravilloso y es que mi hijo mayor me va a regalar mi primer nieto. Estoy feliz porque voy a poder disfrutar de mi nieto como no pude hacerlo con mis hijos.

*Foto: Cortesía