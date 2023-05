La música se enluta con muerte de Tina Turner

Una de las voces más importantes en la industria musical se apagó. Este miércoles se dio a conocer que la cantante Tina Turner falleció a sus 83 años. La noticia se publicó por medio del Facebook oficial de la artista. Ella falleció tras sufrir una enfermedad durante largo tiempo en Zúrich (Suiza)

“Es con gran tristeza que anunciamos la muerte de Tina Turner. Con su música y su pasión sin límites de vivir, ella encantó a millones de fans en el mundo e inspiró las estrellas del mañana”, expresó su representante Peter Lindbergh.

Aunque se le reconoció en los 80 como la reina del rock, su voz también pasó por géneros como el pop o el R&B. Su protagonismo siempre estuvo centrado con el rock & roll.

De hecho, a lo largo de su carrera ganó ocho premios Grammy, de los cuales seis fueron obtenidos en los 80. Sus éxitos mas memorables fueron What’s Love Got to Do with It, Typical Male, The Best, Private Dancer y Better Be Good to Me.

Su ascenso al estrellato comenzó en los 60, cuando era pareja de Ike Turner. En los 70 recogió varios frutos de ese ascenso y en los 80 lo consolidó. En 1993 se estrenó una biopic sobre ella protagonizada por Angela Bassett que narraba los abusos que sufrió durante su matrimonio. El filme llamado What’s Love Got to Do y obtuvo un par de nominaciones a los Oscars.

