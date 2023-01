La versión de Alfredo Gutiérrez con la “tiradera de Shakira” no salió bien

El maestro Alfredo Gutiérrez , reconocido por sus grandes éxitos vallenatos y por ser uno de los últimos juglares del género, sorprendió a más de uno contagiándose de la “tiradera de Shakira” en Toc Tok.

A sus 82 años, publicó un video en su cuenta de Instagram un video donde canta una canción que más parece ser un trabalenguas: “Que Paula cogió una tabla para darle a Pablo, y Pablo su palo para darle a Paula y se formó el berenjenal, peliando Pablo con paula cogió una tabla ”, dice una parte de la canción.

En la publicación se lee “si le vas a hacer caso a #Shakira pa’ que tragues y mastiques #pabloypabla”.

El video se viralizó y el cantautor no salió bien librado, por las críticas que recibió de los internautas, “ese señor siempre con sus tonterías “, “CLARA-mente es un viejo”, “clara-mente no entendí ni [email protected]”, “ya está ponchao y quiere llamar la atención jajajajajaja ya está v1ej0 para eso”, “Ay no que pereza ese señor”.

Sin embargo, hubo otro tipo de comentarios “Yo soy un Pablo y me quedo impresionao con ese trabalenguas de Usted, Don Alfredo. Se da fuerte competencia contra los otros reyes del genero como Don Eliseo Herrera y Mon Rivera”: “Excelente maestro, te conservas intacto”.

