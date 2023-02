Lo que necesita “Epa Colombia” para irse del país

Danneidy Barrera, conocida como Epa Colombia inició 2023 con una nueva misión, se ha visto capacitando a mujeres privadas de la libertad en algunas cárceles, por lo que ha recibido apoyo en sus redes.

Haciendo memoria, Daneidy fue condenada por actos vandálicos, que alteraron el orden público y que se llegaron a considerar como “terrorismo”. Ella grabó y subió videos en los que aparecía dañando instalaciones y elementos de estaciones de TransMilenio, todo en el marco del ‘Paro Nacional del 2019’, pero solo hasta 2021 le aplicaron castigos.

Además, Epa no solo tuvo que pagar una elevada suma de dinero sino también lidiar con las restricciones que le impuso la ley tras lo sucedido.

También, este domingo 5 de febrero cuando una de sus seguidores de redes le preguntó a la colombiana cuándo llegaría oficialmente a Ecuador.

Ante la consulta, Barrera habló abiertamente sobre su situación y de hecho pidió ayuda para poder viajar muy pronto fuera del país.

“Primero que todo, para eso (salir del país), necesito a una persona que me ayude, porque este año cumplo la condena. Que me ayuden a sacar la Visa, para poder salir y ser ‘súper-legal’…”, afirmó.

Así mismo se refirió a la expansión de sus keratinas y productos para el cabello, que necesitarían de las licencias respectivas en cada país.

“Otra cosa, para sacar mis productos, necesito a un ingeniero o no sé qué necesito. Pero necesito a una persona que me haga un manual de prácticas, para que mis productos puedan salir. Que el Invima aparezca en todos los países, pero no tenga que radicarlo en cada país o no sé si es lo del manual de prácticas. Necesito que una persona me asesore y me ayude”, dijo.