Jennifer López y Ben Affleck fueron noticia este domingo en los premios Grammy 2023, y no por su participación en los premios, sino por su comportamiento, donde se vieron escenas tensas entre la pareja.

Uno de los momentos fue cuando estando en la mesa al parecer tenían una discusión donde la “Diva del Bronx” se mostró molesta con el Affleck, y que las cámaras aprovecharon para mostrar al mundo el desacuerdo entre los esposos.

Otro instante se dio cuando Jennifer muy animada bailaba al ritmo de la música, mientras su esposo lucia muy aburrido y sin un atisbo de alegría.

Esta insólita situación ha puesto a la famosa pareja en boca de todo el mundo, donde se han publicado diferentes memes haciendo diferentes escenas con mucho humor. Aquí tenemos los momentos que vivió JLO y Ben.

If the last 30 years of the #GRAMMYs | #Grammys2023 | #GrammyAwards was rolled up into one 9 second interpretation:

Me: Ben Affleck

You: Jennifer Lopez pic.twitter.com/vR0Rnav59F

— Investor Relations (@I_Talk_Stocks) February 6, 2023