Margarita Rosa de Francisco, cara a cara con su vejez

Foto: cortesía.

Margarita Rosa de Francisco se sinceró en su cuenta de Tik Tok y manifestó lo que piensa de su proceso de envejecimiento y con mucha frescura analiza los momentos y tratamientos por los que ha pasado y por los que no volverá a pasar.

“Me llama la atención que aquí en Tik Tok, que no me están gritando a la cara lo vieja que estoy, yo en este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más botox, ni ponerme rellenos ni nada de eso, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”, afirmó la protagonista de “Café con aroma de mujer”.

Además agrego la “Gaviota” afirmó que tuvo que lidiar con una crisis por sentir que envejecía y tuvo que optar por alternativas cosméticas.

“Cuando tenía por ahí 40, cuarenta y pico, si me alcanzó a dar esa crisis de vejez y me puse relleno en los labios y me ponía botox en todas partes, me puse relleno acá, pero bueno, eran cosas que se iban con el tiempo, pero pues ahora creo que ya no, desde la pandemia no me volví a hacer un tratamiento para la piel”, dijo la diva de Café.

Por último, la talentosa actriz y cantante aseguró que antes le gustaba realizarse algún tratamiento en la piel, pero desde que se encerró en su casa, en medio de la emergencia sanitaria, la pandemia le enseñó a aceptarse físicamente como ella es.

Cabe recordar que es de las pocas mujeres que habla de su proceso de envejecimiento abiertamente y sin tapujos.