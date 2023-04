Miguel Alexander Cuadros, un productor colombiano que impulsa la industria audiovisual

En la década más reciente Colombia se ha convertido en un referente de la industria audiovisual para el cine, documentales y otros formatos como las series web emitidas por plataformas de streaming. En este auge la inversión de productoras internacionales tiene el reto permanente de encontrar talentos con experticia, reconocimiento y sentido de urgencia y esta es la oportunidad que Miguel Alexander Cuadros Jiménez ha sabido aprovechar para consolidar su carrera como Productor de Cine y Televisión.

Han sido 20 años de trabajo ininterrumpido en los medios audiovisuales, a través de este tiempo se ha destacado en el gremio por su capacidad de planeación estratégica, ejecución presupuestal, ser enlace directo con el productor en línea, producción de locaciones avanzada, y producción de campo que ha sido valorada por directores y productores ejecutivos como Lilo Vilaplana, Álvaro Curiel, Mónica Botero, Nelson Martínez, María Alejandra Rico, entre otros.

Siendo Gerente de Producción para series en formato internacional se destacan: El Club de los Cuervos y El Chapo ambas producidas por Dynamo para Netflix, así como Mil Colmillos producida por Rayuela Films para HBO. También Películas como The Sound of Freedom producida por Fox Telecolombia para 20TH Century y el documental The Rebel Pope producido por Fox Telecolombia para Nat Geo Latinoamérica dan cuenta del trabajo como Locations Manager.

Reconocidas producciones internacionales como: Contra el Tiempo de Fox Telecolombia para el canal RCN, El Capo de Fox Telecolombia para Mundo Fox y RCN y por supuesto El Final del Paraíso de Fox Telecolombia para Telemundo y Caracol son la carta de presentación de su labor como Jefe de Producción administrando el recurso humano y técnico en cada una de las etapas del rodaje, además de estar coordinando de manera permanente al Crew y al equipo artístico.

En su amplia trayectoria cuenta también su trabajo como Productor de Logística para la entrega de Premios TV y Novelas 2006 producida por el canal RCN y su desempeño en uno de los eventos televisivos de mayor audiencia del país: El Concurso Nacional de Belleza Señorita Colombia 2006 que eligió como ganadora a Eileen Roca Torralvo representante del departamento del César. En este mismo año Miguel Alexander fue el Jefe de Producción del Concierto Nuestra Tierra 2006 de la emisora La Mega producido por el Canal RCN que tuvo en un mismo show a las bandas colombianas más importantes de la época: Aterciopelados, Ekhymosis y Poligamia.

Algunas de las producciones del canal RCN que estarán siempre en la mente y en el corazón del país en las que trabajó como Asistente de dirección y Asistente de Producción fueron; la serie Francisco el Matemático, la telenovela La Costeña y el Cachaco y también el Reality Show llamado Isla de los Famosos 2005 en donde fue Camarógrafo, Productor y Realizador.

Sin duda alguna, el productor Miguel Alexander Cuadros Jiménez con su profesionalismo y liderazgo seguirá aportando con su talento detrás de cámaras para que nuestro país continúe siendo el mejor destino fílmico de Latinoamérica.