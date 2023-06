Mujer crea una isla de cocina con un armario

Jilly Oliver soñaba con tener su propia isla de cocina y consiguió ahorrar miles de euros construyéndola ella misma a partir de un mueble de IKEA.

Esta amante del bricolaje tiene buen ojo para el bricolaje artesanal, y ya ha transformado el porche, la cocina y la escalera de su casa: “Me he ahorrado miles de euros, y todo me costó sólo 15 libras. Me ahorré tener que recurrir a profesionales”.

Utilizando un armario de IKEA, Jilly empleó sólo tres días en montar su isla. Ella misma lo explica: “No tengo una cocina lo bastante grande para una isla independiente. Tenía una mesa y sillas, pero pensé en construir una isla con el mueble Kallax de IKEA, así que lo utilicé como base y partí de ahí.

Asegura que su hobby es el bricolaje: “Mi marido David juega al golf, yo hago bricolaje y siempre estoy haciendo algo. Me encanta esperar y ahorrarme dinero. También me hace olvidarme de mi ajetreada vida.”

