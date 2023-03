“Quiero contar historias de vida a través de la moda”: Belky Arizala sobre el AFWC

En el marco de Colombia Moda del 25 al 27 de julio, se tiene previsto el lanzamiento oficial del AFWC (África Fashion Week Colombia). Este evento liderado por la ‘top model’ Belky Arizala, llegaría a Bogotá del 24 al 29 de agosto.

Con el lema de “celebrar lo que nos une y reconocer lo que nos diferencia” se espera tener la tercera edición del AFWC. Este evento de moda se realiza cada dos años y en Colombia resaltará la importancia del legado africano con la diáspora.

Las pasarelas contarán con las más recientes colecciones de otoño-inverno y primavera-verano de diseñadores y marcas reconocidas inspiradas en África. Habrá participación de representantes de República Dominicana, Estados Unidos, Brasil, Haití, España, Francia, Jamaica, Reino Unido y Venezuela, además de colombianos y provenientes de países africanos.

Confidencial Colombia contactó a Belky Arizala -artista, ‘top model’, empresaria y embajadora de buena voluntad de Unicef- para hablar sobre el AFWC. A continuación, lo que nos dijo.

¿Cuáles serán las principales novedades del AFWC con respecto a ediciones pasadas?

Una semana de la moda inspirada en África siempre va a generar curiosidad, ser innovadora, especial y mágica. El AFWC es el escenario que nos que nos une como raza humana diversa y que nos invita a celebrar lo que nos diferencia. La agenda académica va a estar centralizada en hablar sobre el origen de la humanidad, un tema que siempre va a ser propicio para debatir, porque desde ahí se desprenden otros como la discriminación racial. Como hay falta de información y conocimiento de ese origen, también vamos a hablar sobre África y sus aportes en el mundo en todas las esferas.

Otra cosa importante es resaltar los escenarios. Estamos confirmando escenarios como Arboletes (Antioquia). Medellín, Lorica (Córdoba) o Puerto Escondido (Córdoba). Varios alcaldes y gobernadores se han pronunciado, quieren que llevemos la pasarela a San Andrés. De los que acabo de mencionar -incluyendo Bogotá- como mínimo se va a hacer la edición en dos escenarios diferentes.

¿Cómo se puede hacer para que desde zonas rurales estén enterados de lo que pasa con el AFWC?

A mí me encantaría que este evento tuviera un gran apoyo del gobierno nacional, porque yo lo que tengo en mi cabeza es talento creatividad. Tengo una reputación, pero sola no puedo hacer eso. Me encantaría ir a los a los 32 departamentos, buscar entre esos mil y pico de municipios, esas zonas que no están tan promovidas a nivel turístico y buscar cómo vender destino de talla mundial. Estuvimos en Anato, tuvimos el acercamiento con empresarios y varios dicen: “Sí, hágalo acá. Véngase para acá”; pero toda esa logística uno la sueña, después la aterriza y dice: “¿Cuánto cuesta hacer un evento en San Andrés?, ¿Cuánto cuesta hacer un evento en Lorica, en Puerto Escondido o en San Bernardo del Viento (Córdoba)?”.

Uno empieza a sacar las cuentas, a buscar los aliados, los patrocinadores y poco a poco a van confirmando. Todavía no te puedo decir cuáles han confirmado. Lo que sí sé es que en Bogotá se va a tener una pasarela. Ya vamos en el tercer mes del año y desde desde el 1 de enero del 2023 estamos enfocados en lograr que como mínimo se haga en dos lugares.

¿Por qué existe la necesidad de hablar de la importancia de la moda de África o de su diáspora en Colombia?

Nuestra propuesta de valor es que África sea la excusa perfecta para encontrarnos y conectarnos como humanidad; y las expresiones artísticas y culturales -incluyendo la moda- es un factor importantísimo para hablar de reconciliación, paz y perdón. No hago un evento de moda por hacerlo simplemente, porque ya hay muchos espectáculos de moda donde la gente va a ir a ver colecciones. La ropa siempre va a ser una herramienta necesaria para la para la humanidad, pero yo quiero contar historias de vida a través de la moda. Entonces hay que darle valores a Colombia como parte de los países de la diáspora africana, hay que hablar de esa reconciliación entre los grupos étnicos. Cuando hablan de paz total, se debe conservar y tener muy presente la identidad étnica, si no existe identidad étnica, si no se fortalece, no va a haber ningún acuerdo de paz.

Ya que habla de paz y reconciliación, ¿existe la posibilidad de que en el AFWC participen proyectos de moda que se crearon en el posconflicto?

Vamos a ver. Desde que comenzamos el proyecto hace cuatro años le abrimos el espacio a las marcas emergentes y tuvimos más de 70 emprendedores en la primera edición. Vamos a ver qué sucede con la economía colombiana o los patrocinadores. Se han ido pronunciando varios a través de las redes sociales que quieren estar. En este momento estamos en una etapa 2, la etapa 1 empezó en enero terminó el 28 de febrero.

Empezamos visitando Barranquilla con un excelente recibimiento como ciudad que se autorreconoce afro también. Cuando hablamos de afro, no es piel oscura. Es africanidad, ser herencia africana.

¿Cómo está la trazabilidad del calendario con lo que viene del AFWC?

El lanzamiento del AFWC lo hicimos en pre-carnavales. En esta etapa 2 vamos a decirle a las empresas lo que se necesita para hacerlo.

Vamos a estar en Cali del 16 al 19 de marzo. En abril estaremos en Arboletes, en mayo y junio hay que hacer la preproducción, confirmar los diseñadores africanos que nos visitan y los nacionales especializados en alta costura. Hay que tener los escenarios en julio, hacer un lanzamiento en el marco de Colombia Moda y en agosto se tiene pensado hacer las pasarelas. Todas nuestras fechas están sujetas a cambios, porque yo me dejo sorprender por el universo. Esto es un proyecto ganador y maravilloso, que más que promover la política pública de inclusión, invitamos a la gente a colocar de moda la educación como parte de un estilo de vida.

¿Cómo será el componente pedagógico del AFWC?

Nosotros somos escuela y agencia de talentos. Formamos a la nueva generación de ‘top models’ de Colombia. Necesitamos una nómina de unos 120 modelos formados, porque los queremos profesionalizar a raíz de la participación en el AFWC. Estamos realizando casting en las principales ciudades del país como Bogotá, Barranquilla y Medellín. Ya llevamos cuatro castings en Medellín. Luego vamos a estar en algunas ciudades de Santander.

Algunos modelos creyeron que tenían que tener todos los fiel oscura para poder participar; ese es otro gran reto para nosotros: educar a las nuevas generaciones de que no es color de piel, es identidad.

Luego vendría la agenda académica en una alianza con universidades que nos aporten conocimientos y nos instruyan sobre ese origen antropológico y pedagógico sobre el comportamiento del ser humano: el por qué nos estamos matando unos a otros por un tema de religión o raza. Yo creo que una agenda académica donde estén dos o tres universidades presentes y que los diseñadores que vienen de los países africanos expongan sobre su trabajo, experiencias en otros en otros África Fashion Week. Eso sería porque el AFWC duraría cinco días, entonces cada día tendríamos algo distinto. Queremos dejar muy claro que para hacer un proyecto así se requiere tener más que voluntad política o empresarial, se requiere tener también los recursos económicos.

¿Se promoverá un componente medioambiental para la moda sostenible?

Sí, claro. Hace ocho días tuvimos la primera pasarela ecosostenible inspirada en esa África que tanto le aporta al medioambiente. Al ver el reporte de las Naciones Unidas donde nos contaban que para el 2025 se pronostica que Sudáfrica se puede quedar sin agua, nos inspiramos e hicimos una puesta en escena bellísima para el Ecofest, evento Centro Comercial Titán Plaza. Todos nuestros estudiantes de la escuela de talentos se presentaron con un atuendo diseñado por ellos hechos en materiales reciclados. Ese evento fue la apertura del África Fashion Week Colombia ecosostenible.

***

Al finalizar la conversación Belky concluye: “El evento no dura solamente cinco días para nosotros. Dura todo el año y se requiere preproducción de dos años para tener un nivel súper alto. Estamos bien, vamos por buen camino y va a haber espacio para la sostenibilidad, el emprendimiento, la alta costura y la agenda académica”.

