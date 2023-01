Keityn también trabajó en la composición de Te felicito y Monotonía, y contó que la sesión con Bizarrap es la primera que se ha escrito después de la ruptura. Cuando se grabaron las otras dos todavía estaba con Piqué y este estaba presente en el estudio. Pero el tema con el argentino se compuso en agosto de 2022.

Así se puede deducir por lo que cuenta. El compositor relata que viajó hasta Barcelona para escribir el tema y se quedó en casa de la colombiana. Fueron a un estudio que tiene Bizarrap en la ciudad condal y allí estuvieron trabajando varias semanas, en mitad de la composición el argentino cumplió años, su aniversario es el 26 de agosto.

Esta llegó tras mucho tiempo de trabajo, para Keityn ha sido el proyecto que más tiempo y esfuerzo le ha demandado. Ha contado que le dieron muchas vuelta y afirma que en las primeras versiones había cosas más fuertes. “No se si más fuertes, pero menos concretas como las que están ahí”, aclara justo después.

Asegura que lo cambiaron para que no pasara nada. Algo que podría significar que había referencias más explícitas y se eliminaron para no tener ningún tipo de consecuencia legal. Por supuesto, afirmó que él no puede decir nada de lo que en un principio se llegó a pensar en incluir en el tema.

Durante el proceso, el compositor ha desarrollado una bonita relación de amistad con Shakira y defiende su manera de expresarse en el tema. “Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera, ella es artista, usted no la ponga hacer limonada, si quiere liberarse de esa manera, que lo haga, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer”, afirmaba en la entrevista.