Raúl Gasca fue victima de robo y resultó herido, en plena Feria de Cali

En la Feria de Cali donde el famoso Raúl Gasca, uno de los integrantes del Circo Hermanos Gasca, fue víctima de un robo durante el Superconcierto del evento que se realizó este martes 27 de diciembre.

Por medio de sus historias de Instagram, el mexicano -que ya lleva muchos años radicado en Colombia- contó que los hechos se presentaron en uno de los mejores palcos del evento, situación que le causó completa sorpresa, pues de acuerdo con él, ni siquiera en el lugar más costoso del Superconcierto hubo seguridad.

“Después de la presentación de Silvestre le digo a un amigos, acompáñame al baño y ya, salimos. Estábamos haciendo la fila y, de repente, dos tipos se empiezan a pelear en frente de nosotros. Cuando me corro para atrás siento que me halan las cadenas por la espalda y me arañaron”, inició su relato Gasta a la vez que mostraba los arañazos que le quedaron en su cuello producto del robo.

“Siento que me halan, yo me agarro las cadenas y cuando me volteo el tipo me seguía halando y yo forcejeaba. Otro me pegó por el brazo y luego siento algo que me echaron en la cara. Yo me quedé con la cadena más delgada y de repente cuando volteó ya no los vi. Se me llevaron la cadena más gruesa, muy cara”, relató el integrante del Circo de los Hermanos Gasca.

Además, el mexicano reiteró que, al parecer, los malhechores si le habrían tirado algún líquido en su cara pues contó que, segundos después de lo ocurrido, tanto sus ojos como el resto de su rostro le comenzaron a arder.

“No sé que me echaron, de verdad que es muy triste que pase esto, a mí nunca me había pasado esto en un concierto, es la primera vez que me pasa”, afirmó el empresario.

De acuerdo con el relato del mexicano, él no habría sido la única persona a quien robaron en medio del concierto. Según Gasca, al finalizar el evento, escuchó a un hombre contar que, durante el evento, también le habían arrancado la cadena que llevaba consigo.

“No solo me robaron a mí, a muchísima gente. Me rompieron la camisa. Fue una experiencia bien fea. La chica que estaba en el palco de al lado dijo que le robaron el celular y que le pusieron como escopolamina porque se desmayó. A la salida seguían robando y me echaron algo en el brazo que me empezó a arder”, concluyó su relato el integrante del Circo de los Hermanos Gasca.

Foto: Tomada de facebook/Raúl Gasca