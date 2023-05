Seleccionan 1.835 colombianos para hacer maestrías y doctorados en el exterior

Comprometidos con apoyar la formación de alto nivel de los colombianos en las mejores universidades del mundo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y COLFUTURO escogieron esta semana el mayor número de seleccionados en la historia del Programa Crédito Beca, 1.835 profesionales, quienes, gracias a esta oportunidad, podrán aportar con su experiencia al desarrollo económico y social del país.

“Desde Minciencias, seguimos trabajando para que más colombianos tengan las herramientas y conocimientos suficientes, y enfrenten de manera innovadora los desafíos y retos de nuestra sociedad. Gracias a esta oportunidad, se logró apoyar a profesionales de distintas regiones del país. Este año nuevamente hubo un mayor número de mujeres seleccionadas, el 52 %, lo que evidencia nuestro compromiso por cerrar la brecha entre géneros. Invito a todos los beneficiarios a seguir contribuyendo al avance del país desde sus nuevos conocimientos”, afirmó Yesenia Olaya, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación.

COLFUTURO desembolsará USD 76,4 millones para apoyar a los nuevos seleccionados, de los cuales USD 26,9 millones, lo que corresponde al 40 % del total, serán aportados por Minciencias y el monto restante por la Fundación. Cada profesional recibirá hasta USD 50.000, que pueden ser utilizados para gastos de matrícula, pasajes, seguros, gastos de sostenimiento y de instalación.

Estos recursos incentivan en los profesionales el interés por la generación de nuevo conocimiento que permita resolver las necesidades y problemáticas de las regiones.

“Este año hubo una competencia muy reñida, porque se presentaron 3.693 solicitudes, otra cifra récord para el Programa Crédito Beca. Los seleccionados pueden sentirse orgullosos de haber pasado un proceso basado en la meritocracia, donde su excelencia académica y la calidad de los programas elegidos, así como la construcción de su ensayo, en el cual expresan su motivación y proyecto académico, les abrió las puertas a una experiencia multicultural donde podrán aprender de profesores de alto nivel, en las universidades más destacadas de América, Europa, Asia y Oceanía”, señaló Jerónimo Castro, director de COLFUTURO.

Los seleccionados

La necesidad de impulsar la movilidad educativa ha sido un objetivo constante de COLFUTURO. De los 1.835 profesionales, 1.625 cursarán maestrías y 210, doctorados.

El 70 % de los seleccionados pertenece a los estratos 1 al 4 de la población, el 54 % proviene de regiones diferentes a Bogotá, y el 15 % estudió su pregrado en universidades públicas de hecho, la Universidad Nacional es la segunda con mayor número de seleccionados (15 % del total), después de los Andes (16 %)

Las áreas de estudio más demandadas fueron Ingeniería (24 %), Administración (16 %), Ciencias Sociales (10 %), Derecho (8 %) y finalmente, Ciencias Agropecuarias y del Medio Ambiente (6 %)

El beneficio que reciben estos colombianos es un crédito educativo que puede ser condonable por hasta el 80%. Los países preferidos por los beneficiarios son Reino Unido, Estados Unidos, España, Australia y Alemania, que concentran el 69 % de las solicitudes, mientras que las universidades más demandadas son Politecnico di Milano, University College London (UCL), London School of Economics & Political Science (LSE), Technical University of Munich (TUM) y The University of Queensland (UQ).

El 15 de junio, a las 6:00 p. m., se realizará la proclamación virtual de los profesionales que dejarán su huella en el país gracias a la oportunidad que tendrán de cursar sus maestrías y doctorados en universidades internacionales de primer nivel. El registro al evento pueden hacerlo en www.colfuturo.org