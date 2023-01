Shakira baila al ritmo de su tusa: “Music Sessions Vol. 53”

Shakira no se quedó con las ganas de armar la coreografía de su éxito “Music Sessions Vol. 53“, en su cuenta de Tik Tok ya tiene más de 15 millones de me gusta a solo un día de su lanzamiento. Junto a tres bailarinas, la cantante barranquillera disfruta de la canción que ha batido récords en el mundo musical y en las plataformas digitales.

La tusa de Shakira contra su expareja Gerard Piqué, se la baila en un video de 15 segundos y en la publicación apunta, “Me encantan vuestras creaciones, encontré esta de Bella Dose y tenia que intentarlo”.

Se trata de cuatro jóvenes con raíces de Cuba, Honduras, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y Chile. Bella Dose es una banda nacida en 2017 y compuesta por Brianna Leah, Jenni Hernandez, Melany Rivera y Thais Rodriguez, ahora junto a Shakira le sacan el jugo al tema de moda.

Desde República Dominicana, donde se encuentran promocionando su último trabajo, han agradecido a Shakira y a sus seguidores a través de sus redes sociales “todo el amor” que les está llegando por la elección de su coreografía por parte de la cantante colombiana.

Hay que mencionar también que la canción ya tiene su muñeca, en redes sociales, y no solo del tema actual, también de las producciones anteriores.

