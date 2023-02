Shakira saca el trapero contra Piqué en “San Valentín”

Shakira no deja de ser noticia por su separación con Piqué y por el éxito de su canción Sesión Vol.53, millones de reproducciones en diferentes plataformas, millones de dólares de por medio y sobre todo el despliegue que le han hecho los medios en todos lados.

Hoy justo para San Valentín, la cantante barranquillera puso en su cuenta de Instagram un video donde sale vestida de negro con unos botines de tacones muy altos, trapeando y cantando una canción de Sza llamada “Kill Bill”.

Los seguidores de Shakira reaccionaron de la siguiente forma: “Para los que dicen que no sabe trapear, les recuerdo que en su canción con Bizarrap trapeó EL PISO con Don Piqué … y le quedó reluciente”, “La Shaki enviando indirectas muy directas”, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres trapean en tacones”, el video cerca de 800 mil me gusta.

Para quienes tienen curiosidad aquí tienen la letra de la canción.