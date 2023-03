A Petro le suena la idea de Uribe para la reforma laboral

El expresidente, Álvaro Uribe Vélez, criticó la reforma laboral anunciada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro por considerar que tendrá beneficios temporales, que ilusionará a los trabajadores y después los frustrará.

“Crea un aumento superior al 30 por ciento en los costos laborales de la pequeña empresa que emplea al 78 por ciento de los trabajadores colombianos”, afirmó Uribe durante un acto de su partido

Con la actual redacción no se generará empleo formal por el exceso de costes y de regulaciones, ha añadido, al tiempo que ha apuntado a que Colombia se encamina a una situación como la de Argentina, donde no hay generación de empleo formal y crece la pobreza, o de Venezuela, donde el desempleo ha provocado la migración.

“Nos pone en la situación de Venezuela, donde las normas laborales se convirtieron en incumplibles y lo trabajadores se ofrecen por la comida. Solamente el 34 por ciento tiene una ocupación, porcentaje que sería más grave de no ser por 6 millones de venezolanos que han salido del país”, indicó el expresidente.

También se ha referido a la norma que reduce las horas semanales de trabajo. “Este año empieza a aplicarse gradualmente la ley que propusimos de bajar la jornada de trabajo de 48 a 42 horas semanales, que exige un costo para las empresas y un esfuerzo conjunto con los trabajadores para mejorar la productividad. Reforma como esta que se propone, difícilmente habrá quien se atreva a desmontarla en el futuro, a pesar de que solamente podrá beneficiar, en el largo plazo, a un grupo pequeño de trabajadores”, recalcó.

Uribe propuso entonces un “Acuerdo Quinquenal de Incremento Salarial y de Productividad”, Al conocer la idea, el primer mandatario, Gustavo Petro, manifestó su complacencia:

”No me disgusta la idea de un acuerdo quinquenal para elevar salarios reales de acuerdo a la productividad, lo propuse en campaña y concuerdo con Uribe, pero ese artículo debe figurar en la actual reforma laboral y no sustituirla”, expresó.