Acuerdo político para salvar el proyecto de reforma a la salud

El proyecto de reforma a la salud tendrá algunos cambios acordados entre el gobierno nacional con los partidos de la U y Conservador.

Al culminar la reunión en la Casa de Nariño, Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U anunció que el proyecto no eliminará las entidades promotoras de salud (EPS) y que el sistema será mixto (público y privado).

El sistema de salud será mixto, la parte privada será con articulación de las gestoras de salud y vida, y la parte pública estará integrado por hospitales de nivel 1, que son los que se van a convertir en CAPS”, aseguró.

También explicó que a las EPS no se les harán giros, no tendrán redes integradas, y no habrá posición dominante. Dilian Francisca Toro considera que estas se deben llamar ‘Salud y Vida’ o tener otro nombre.

El Partido Liberal por su parte dijo no conocer los detalles del nuevo acuerdo y que en cuanto los analicen harán el respectivo pronunciamiento.