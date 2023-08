Álvaro Uribe denunciará a Zulema Jattin por calumnia

El expresidente Álvaro Uribe anunció que demandará penalmente a la excongresista, Zulema Jattin, por los delitos de injuria y calumnia, en las que aseguró que el exmandatario no prestó atención a las advertencias que le hizo por la cooptación de la política electoral en el departamento de Córdoba por los paramilitares.

volvió a pronunciarse sobre las más recientes afirmaciones de la excongresista Zulema Jattin, condenada por parapolítica, quien aseguró ante la JEP que el exmandatario le pidió no denunciar la supuesta presión que estaba ejerciendo Salvatore Mancuso en Córdoba, para las elecciones del año 2002.

“Al exministro del Interior Sabas Pretelt en varias ocasiones le dijimos lo que estaba pasando, al comisionado Luis Carlos Restrepo, en numerosas ocasiones. Al fiscal Alfonso Iguarán, que en ese momento era viceministro, y a veces estaba con el ministro Sabas, pero la verdad es que había un caso omiso completamente en el Gobierno Nacional”. indicó.

Al respecto, el expresidente Álvaro Uribe negó tajantemente los señalamientos de la excongresista y aseguró que jamás ha tenido algún vínculo con los paramilitares.

“Miguel Alfonso de la Espriella, durante la campaña me transmitió una invitación para reunirme con los paramilitares, le contesté que si me reunía con los paramilitares no podría ser Presidente de la República”, indicó.

Dijo además que en las reuniones que sostuvo con Zulema Jattin no se habló tema y que le resultaba extraño que nunca antes se hubiera referido al tema y que si lo haga ahora en época electoral.