Catalina Ortiz acepta que ataque en su contra fue falso

Catalina Ortiz, precandidata a la Alcaldía de Cali, ha venido siendo tendencia a lo largo de la semana por un supuesto ataque machista del que fue víctima mientras hacía campaña en las calles de Cali.

Varios internautas se mostraron escépticos al respecto. Incluso, ella interpuso una denuncia para que se diera con la identidad del agresor. Varios alcaldes, como el de Medellín Daniel Quintero Calle ofrecieron dinero para hallar la identidad del hombre que la agredía.

Fue precisamente el alcalde de Medellín quien expuso la identidad del agresor y su ocupación como actor. Por este escándalo Ortiz aceptó este jueves que el ataque en su contra sí fue un montaje.

“Lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo que acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge un video. Me disculpo profundamente por lo ocurrido y les pido que esto sirva para hacer un frente unido por la defensa de los derechos de las mujeres”, señaló la precandidata en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, ella se desligó de la planeación de este montaje y recalcó que todo había sido hecho por la agencia de publicidad que la ayuda con su campaña.

*Foto: Twitter @cataortizco