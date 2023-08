¿De qué hablaron los presidentes del Senado y de la República?

La cita entre el presidente de la república y el presidente del Senado, Iván Leonidas Name, por fin tuvo lugar luego de una semana de espera.

Concluida la reunión, el presidente del Senado comunicó al país que fue un diálogo respetuoso y que habrá entendimiento entre los dos poderes y que va a prevalecer la institucionalidad.

“Entre las instituciones, para que logremos tener los acuerdos y puedan fluir las discusiones, podamos llegar al entendimiento y que la institucionalidad de nuestra nación se reafirma con el entendimiento que deben tener las ramas del poder público”, dijo Name.

El senador fue enfático al asegurar que hay un entendimiento para tramitar las reformas en el Congreso, aunque aclaró que allí no se tramitarán solo las propuestas del Ejecutivo.

“No se trata de acelerador o freno, se trata del tránsito que deben tener las leyes detenidas y minuciosamente analizadas. El Congreso no es solamente una fábrica de leyes, es también una instancia de la democracia para que lo que no convenga no salga”, advirtió Name.

Y agrego, “tenemos el trámite de las reformas que hoy están haciendo tránsito y otras que habrá que llegar como la reforma a servicios públicos y la reforma a la educación, ya están en tránsito pensional y salud, aquí no hay una posición extrema de nadie, ni de los que no quieren las reformas ni de los que la quieren de cualquier forma, la sabiduría de nuestro tiempo estará en saber armonizar la necesidad de los ajustes para que preservemos la institucionalidad en el entendimiento de que se necesitan ajustes”.