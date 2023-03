Director de la Policía dice que el ministro del Interior estuvo secuestrado mientras éste lo niega

El director de la Policía, Henry Sanabria, dijo que el ministro del Interior, Alfonso Prada, fue canjeado por los 79 Policías en Los Pozos, San Vicente del Caguán, Caquetá.

Sanabria aseguró que el funcionario decidió ‘intercambiarse’ para de esta manera, lograr la liberación de los uniformados.

Dijo además en declaraciones para Noticias Caracol que, los voceros de los manifestantes presionaron al ministro Prada, para que no usara la palabra “secuestro” en el acta de entrega. Recordemos que el funcionario se refirió al hecho como un “cerco humanitario”.

supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. Y que, si en el documento del protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro, no los entregaban. Entonces el señor ministro dijo ‘coloquemos lo que ustedes quieren colocar ahí’, pero es claro que fue un secuestro y así lo ha dicho el señor ministro”, indicó.

El ministro del Interior, negó lo dicho por el oficial, “si escuchan con tranquilidad, con claridad la declaración del director general de la Policía dice literalmente los altos funcionarios no estuvieron secuestrados”, indicó.