“El ELN no pactará un cese al fuego bilateral si antes no lo consulta con sus bases”: Luis Emil Sanabria

Confidencial Noticias, dialogó con Luis Emil Sanabria directivo de Redepaz quien explicó, desde su punto de vista, la razón para que el ELN no acepte un cese al fuego bilateral.

Ustedes hacen seguimiento a los grupos armados irregulares ¿Qué información tienen sobre los ingresos del ELN? ¿de dónde provienen sus recursos?

Luis Emil Sanabria (LES): Ellos lo han reconocido, siguen insistiendo que su fuerte de ingreso es la extorsión y el secuestro, no lo han desconocido, y no lo desconocieron en la época de negociación con Santos. También lo que llaman vacunas a las estructuras del narcotráfico, ellos nos dicen no estar inmersos en la cadena de narcotráfico, sino que, adquieren y recogen recursos de quienes en sus territorios de influencia quieren o están vinculados al narcotráfico.

Por ejemplo, en el caso de Catatumbo, el tema de las vacunas a los transportadores que ingresan la gasolina o todos los insumos para la producción de cocaína a quienes quieren instalar laboratorios en los territorios de influencia del ELN, ellos también les cobran una vacuna por dejarlos instalar allí por de alguna forma “brindarle seguridad”. También, a los comerciantes, ganaderos, y a la empresa privada, etcétera, así que esa es su principal fuente de ingreso.

Al ELN parece no gustarle mucho la “Paz Total” del Gobierno Petro

LES: Yo creo que tiene que ver primero, porque en algunos momentos en el discurso del Gobierno se les igualó con todos los demás grupos armados, con los grupos delincuenciales y con los grupos ligados al narcotráfico y herederos del paramilitarismo, incluidas las disidencias de las FARC, de lo que se llama ahora el “Estado Mayor” o Los Gentiles, de Gentil Duarte.

También porque hay temas que considera en el modelo económico del país, deben tocarse, y si eso no se toca y el Gobierno sigue insistiendo en que lo fundamental es un proceso exprés de dejación de armas, ellos seguramente no irán por esa ruta.

¿Por qué es tan difícil pactar la paz con el ELN?

LES: Tienen presencia en la mesa de conversaciones todas las estructuras, así que están comprometidos en esa tarea, tiene una particularidad que muchas veces cuando se apasiona la gente en querer que el ELN, firme una paz rápida y no comprender que es una organización político – militar que trata de no ser tan jerárquica en términos, solo estrictamente militares, qué quiere decir que muchas de sus decisiones la consultan.

Por ejemplo, pudieron estar ya muy de acuerdo en sus comandantes en la invitación que les hizo Gustavo Petro de un cese al fuego bilateral, pero si no la consultan si no surten este trámite no la pueden tomar, no es que el comandante supremo de una orden política y se cumpla en términos militares, no, van siempre a consultas. El ELN no pactara un fuego bilateral, si antes no lo consulta con sus bases

¿Los enfrentamientos entre el ELN y los demás grupos ilegales pueden poner en jaque las conversaciones?

LES: Ya empezaron los combates en Arauca, puede que uno le diga al ELN, paren los enfrentamientos, pero ellos no hacen nada que no esté pactado, y por eso, para la población civil es muy importante que se instale la mesa y ellos también quieren amarrar la participación de la población, a la mesa. Por eso, hablan de que se instalen los diálogos antes y que la población pueda estar y hacer recomendaciones, esto es inamovible.

¿Podría el Gobierno Petro liberar guerrilleros del ELN que ellos califiquen como presos políticos?

LES: Ellos existen mucho en las condiciones de sus presos políticos, porque como el Gobierno y los gobiernos anteriores y el de Santos, no avanzó mucho, los trataban como delincuentes en el término de que no había conflicto armado, y al no haber conflicto armado, pues no hay presos políticos. Ellos siguen insistiendo en el reconocimiento de los precios políticos y de las garantías de derechos humanos en las cárceles en general para todos los presos, es otro punto que para ellos es importante.