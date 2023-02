El fiscal se despachó contra el Alto Comisionado para la Paz

Ante la insistencia del Alto Comisionado, Danilo Rueda, para que se suspendan las órdenes de capturas contra disidentes de las Farc como John Mechas, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, respondió que el funcionario de la Presidencia no es su interlocutor.

“Sobre lo que diga o no diga el comisionado de Paz a mí me tiene completamente sin interés; yo realmente no estoy haciendo interlocución con ningún comisionado de Paz. La interlocución que yo tengo en Colombia es con el presidente Gustavo Petro, dijo Barbosa.

El jefe del ente investigador indicó que se encuentra analizando las peticiones para ver que tan factible son de llevar a cabo y si la normatividad lo permite.

Al respecto, la alcaldesa de Bogotá Claudia López criticó la petición y recordó que detrás del atentado a un CAI de Ciudad Bolívar, en donde murieron dos menores de edad.

“Yo quiero alzar mi voz de protesta de que al señor alias ‘John Mechas’ de las Farc, ahora le vuelvan a dar gabelas, a ‘John Mechas’ deberían entregarlo con grilletes a Bogotá, ese desgraciado mató a dos niños en Bogotá. Hizo dos atentados con bomba en Ciudad Bolívar, esa gente de Arborizadora Alta y Sierra Morena se merece tranquilidad y se merece respeto, respaldo”, dijo la alcaldesa.