El ministro de Salud señaló al gobernador de Sucre de hacer política con los hospitales

Durante la visita que hizo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al Hospital Universitario de Sincelejo, algunos de los trabajadores de la salud aseguraron sentirse afectados por el proceso de fusión por absorción que lidera el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.

El mandatario departamental dice que no ha despedido a nadie que integren la nómina oficial, y que las personas que han sido retiradas están vinculadas por medio de cooperativas.

Luego de dialogar con el personal de la salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la Gobernación sí ha incumplido y que mientras no se responsa como debe ser, el proceso de fusión por absorción no tiene autorización de la Superintendencia de Salud, ni de la entidad.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que formalicen, pero están formalizando gente es de ustedes, del gobernador, en un momento político en donde yo no puedo alcahuetear eso”, enfatizó el ministro.

Y añadió: “El gobernador me dijo que no sacaba a nadie y vengo yo acá y sí han sacado la gente. Es muy fácil decir que no porque parece que los de la cooperativa no existieran. Y queremos es eso que el día de mañana todo el que trabaje aquí sea del hospital, lo pague el hospital, sin nombramiento político ni votos”.

De acuerdo con el ministro de Salud, en el Hospital de Corozal despidieron a 13 trabajadores con más de 10 años de trabajo, adeudándoles 8 meses de salario; en el Hospital de San Marco dice el funcionario que han tratado de ingresar a la nómina personal desde Sincelejo. Por último, según el informe de la entidad, en la ESE de Betulia se les adeuda a los trabajadores entre 3 y seis meses.

Por su parte el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, a través de un comunicado aseguró sentirse indignado, según él “porque el Ministerio critica una iniciativa del gobierno departamental para salvar los hospitales públicos, que busca resolver un problema que el gobierno nacional dejó envejecer y que es también una propuesta para resolverle a los empleados los pagos de su salario, de formalizarlos y de mejorar los servicios de salud”.