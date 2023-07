El Registrador Alexander Vega negó tener pactos con Zuluaga dentro del caso Odebrecht

El registrador nacional electoral, Alexander Vega, a través de un comunicado negó tener vinculación con los hechos que señalan al excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, de haber recibido dineros de la multinacional Odebrecht.

“Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”, dice el registrador en el texto.

El registrador señala en el comunicado que no fue ponente de ninguna de las dos investigaciones de las campañas presidenciales 2014 (Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga), y recordó además que en el momento en que la sala plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación.

Los audios en los que se escucha al excandidato del uribismo reconocer que, si sabía de los ingresos de dineros de la multinacional brasilera a su campaña presidencial, salpican al registrador nacional.

En uno de estos audios, se escucha a Zuluaga decir a García Arizabaleta: “Yo estuve en el CNE y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Que él está hablando con el fiscal (Néstor Humberto Martínez) para que no siga insistiendo en eso”.