Escándalo del Tuto López empaña el Festival Vallenato

El acordeonero, Augusto Carlos López Barrios, mejor conocido como Tuto López, Rey Aficionado 2020, y actual compañero de fórmula de Iván Villazón, fue denunciado por su expareja sentimental por supuesta agresión física.

En la denuncia la víctima se le señala de los delitos de feminicidio en la modalidad de tentativa en concurso heterogéneo con el delito de lesiones personales”.

De acuerdo con su excompañera, los golpes le afectaron la nariz, al punto que habría perdido el sentido del olfato”.

López aseguró en medio de una rueda de prensa que “nunca ha agredido a una mujer y que todo lo que está ocurriendo es para dañar su imagen, en pleno Festival Vallenato, en el que será participante por la categoría profesional como Rey Vallenato”.

En la relación nunca hubo maltrato, nunca yo le alcé la mano como dicen en las redes sociales, a mí me conocen como un muchacho tranquilo, yo nunca sería capaz de causarle un daño a las mujeres. Lo que saben de mí conocen que yo no soy así, soy respetuoso, una persona llena de valores y principio como me enseñaron en mi casa”