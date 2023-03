Esteban Restrepo corrió por Antioquia

Con una maratón que partió desde el barrio La Floresta de Medellín y llegó hasta el Centro Administrativo Distrital de La Alpujarra, en la que participó un nutrido grupo de personas, el exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, inició su campaña por la Gobernación de Antioquia.

En el ejercicio atlético de 5 kilómetros, el candidato estuvo acompañado de personas de diferentes edades de varios municipios de Antioquia que llegaron a Medellín para correr junto al candidato en el acto que marcó el inicio de su campaña política.

“No va a ser fácil, que un joven antioqueño de Itagüí, sin jefes ni partidos políticos, que no ha sido ni alcalde ni gobernador, que no ha sido congresista, ni tiene el apoyo de los grupos económicos, ni de las maquinarias en los municipios pueda ser gobernador de Antioquia, por esto esta carrera no la decidí hacer sólo, la decidí hacer con ustedes, porque esta carrera la ganamos si estamos juntos”, aseguró el ahora precandidato en la carrera de lanzamiento de su postulación.

Restrepo será candidato por el movimiento Independiente y aspira a contar con el apoyo del Pacto Histórico.

Esteban Restrepo, además de secretario de Gobierno de la Alcaldía de Daniel Quintero Calle durante el periodo 2020 – 2022, coordinó también la campaña presidencial de Gustavo Petro en Antioquia.