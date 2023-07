Exención para vehículos híbridos eléctricos en Medellín debe solicitarse antes del 19 de septiembre

Los propietarios de vehículos híbridos eléctricos que circulan en el Distrito, contarán con plazo hasta el 19 de septiembre para realizar la inscripción en la plataforma de la Secretaría de Movilidad y obtener la exoneración de la medida de Pico y placa por un año. Durante este tiempo en el que se realizan los trámites, los conductores gozarán de exoneración completa, por lo que no serán sancionados (incluso sin comparendos pedagógicos) ni recibirán fotodetecciones por pico y placa.

Mediante el Decreto 0644 del 14 de julio de 2023, se estableció la rotación de la medida de pico y placa para el segundo semestre de 2023 en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y por primera vez se estableció el requisito de inscripción para este tipo de vehículos, por lo que por medio de una adición a ese decreto, se estableció un periodo prudencial en que los ciudadanos podrán realizar el trámite para el registro de la exoneración, tiempo durante el cual estos vehículos podrán circular exentos de la medida de pico y placa.

“Durante dos meses la Secretaría de Movilidad de Medellín no sancionará a los vehículos híbridos eléctricos por la medida de pico y placa. Es importante que tengan presente que nuestro cuerpo operativo no sancionará a los conductores de estos vehículos y nuestro sistema de fotodetección está programado para que no capture este tipo de infracción de tránsito por dos meses. Invitamos a los propietarios para que inscriban sus vehículos con la mayor antelación posible, para que no estén a última hora a la espera de la respuesta la Secretaría de Movilidad y puedan seguir disfrutando de las vías de Medellín en medio de un ejercicio de corresponsabilidad, haciendo uso de viajes seguros en nuestras vías”, explicó Arles Giovanny Arias Jiménez, subsecretario de Seguridad Vial y Control de Medellín.

La inscripción debe realizarse en https://www.medellin.gov.co/es/tramites-y-servicios/exencion-de-pico-y-placa/ seleccionando la opción 5 en exención para autos, la cual corresponde a los híbridos eléctricos.

Los requisitos son la solicitud de inscripción previa acompañada de copia de la licencia de tránsito del vehículo; documento de identidad o certificado de existencia y representación del propietario del vehículo, trámite que se adelanta de manera digital en su totalidad. El término de dos meses comenzó a regir a partir de la publicación en la gaceta del Decreto, por lo cual se extenderá hasta el 19 de septiembre de este año.

Se estima que en Medellín circulan o están registrados 6.264 vehículos híbridos. Vale la pena mencionar que la inscripción para estar exentos del pico y placa solo la deben realizar los vehículos híbridos eléctricos, por lo que esta condición no aplica para híbridos a gas o 100 % eléctricos, que ya gozan del beneficio.

La Secretaría de Movilidad de Medellín aclara que la radicación de la solicitud no se entenderá como la autorización para transitar exento de la medida después de que se cumpla la mencionada fecha, debido a que se realiza la verificación del cumplimiento de los requisitos y se requiere aprobar o rechazar las solicitudes.