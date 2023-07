Exministro de Petro critica al Ministerio de la Igualdad

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, desde su cuenta de Twitter hizo una fuerte crítica a la estructura del Ministerio de la Igualdad que liderará la vicepresidenta Francia Márquez.

Esta cartera operará con cinco viceministerios, 744 nuevos puestos de trabajo y un presupuesto de medio billón de pesos.

Esta cartera presenta importantes innovaciones administrativas, técnicas y de enfoques. Abordará problemáticas como el racismo, la discriminación, las desigualdades causadas por el cambio climático, las brechas entre el campo y la ciudad y las violencias basadas en género”, dijo el Gobierno.

El exministro Ocampo pidió hacer una revisión de la estructura propuesta para la puesta en marcha de esta nueva cartera.

“La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco sino máximo dos viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas 5; y ningún delegado en los departamentos”, escribió Ocampo en su cuenta de Twitter.

En los próximos días la vicepresidenta Francia Márquez iniciará sus nuevas tareas, esta vez como Ministra de la Igualdad.