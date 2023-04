Funcionaria del Ministerio de Salud asegura que las denuncias del representante Andrés Forero son falsas

Luego de que el representante a la cámara Andrés Forero señalara a Johanna Barbosa, directora de promoción y prevención del Ministerio de Salud, de supuesto ofrecimiento de coimas para mantener y para otorgar contratos a proveedores relacionados con esa entidad, la funcionaria interpuso una demanda por calumnia e injuria.

El congresista de oposición hizo esta afirmación mostrando un documento anónimo, asegurando tener como prueba un chat en el que se le piden unos beneficios económicos para unos contratistas. También aseguró que hay rumores del cobro de coimas a contratistas que tienen EPS en esa dirección.

Barbosa, solicito formalmente a la Fiscalía General de la Nación, adelante las acciones necesarias para identificar el autor material e intelectual de dicho documento, así como la autenticidad del chat del profesional de mi dependencia relacionado en la denuncia, estableciendo con claridad si cada una de las afirmaciones allí realizadas son falsas.

Mediante un comunicado la funcionaria dice que el correo electrónico con el que se radicó la denuncia en mención, “no es posible notificar el trámite que surtió la radicación, pues aparece como correo no válido, por lo tanto, rebota el mensaje, tal como lo informa el equipo técnico del señor viceministro de Salud Pública”.

Dice además que el número telefónico aportado en la denuncia no es contestado “por ende no ha sido posible establecer contacto con el denunciante, a pesar de múltiples intentos de comunicación realizados por el equipo técnico del despacho del viceministro de Salud Pública”, y señala además que los mensajes del chat adjuntado en la denuncia no poseen fecha.

“Durante 14 años de ejercicio profesional, jamás he sido notificada por la Fiscalía Regional del Tolima en ningún asunto o acto irregular, como lo afirma la denuncia falsa, hecho que configura injuria y calumnia. Esta información puede ser corroborada por los diferentes entes de control, proceso que efectivamente se surtió por parte de la oficina de Presidencia, previo a mi posesión. A la fecha no cuento con ningún tipo de antecedentes como puede verificarse” , indicó.

Barbosa solicito a la Fiscalía General de la Nación investigar de manera detallada los contenidos de los documentos con los cuales se configuraron las acusaciones para así conocer de fondo los actores involucrados en este proceso.