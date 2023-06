Gilberto Rondón, otro que guarda silencio

El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón, durante su declaración en la Corte Suprema de Justicia, por el escándalo relacionado con una serie de contratos que al parecer entregó a personas recomendadas por congresistas liberales, acudió a su derecho de guardar silencio.

“En este momento mi estatus es que estoy sometido a un juicio penal y uno disciplinario y como tal, tengo un derecho universal y constitucional que es el derecho a guardar silencio. Eso he hecho hoy en la Corte y por supuesto, respetuosa, han reconocido mi derecho, por lo tanto, no he hablado ni voy a hablar ante la Fiscalía ni en ninguna parte porque tengo ese derecho”, dijo Rondón.

Rondón aseguró en que confía que las investigaciones se cierren a su favor y de esta manera poder continuar en su cargo realizando la labor que le encomendó el presidente Gustavo Petro.