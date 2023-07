Gobierno nombra a Mancuso ‘Gestor de Paz’

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter anunció la designación del exlíder paramilitar, Salvatore Mancuso, como Gestor de Paz.

“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aun no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, escribió la red social el primer mandatario.

Tras el anuncio algunos personajes de la política nacional expresaron sus opiniones:

“No me parece que tenga la autoridad moral ni ética para prestar ningún apoyo al proceso de paz un delincuente de esta magnitud y de estas proporciones”, dijo el excomisionado de paz, Juan Camilo Restrepo.

“Que el Pte lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación” dijo al expresidente Álvaro Uribe, proponiendo además que se otorgue la misma condición a Jorge 40.

La actual de concejal de Bogotá por la Colombia Humana y exmiembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, aseguró que “la paz es el camino para la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Estoy segura de que Salvatore Mancuso contribuirá a la Paz Total”.

Por su parte el columnista y analista en temas de paz, Luis Emil Sanabria califica la decisión del primer mandatario como “acertada”.