Gustavo Petro niega relación de su campaña política con alias ‘El Sobrino’

El presidente Gustavo Petro negó cualquier relación de su campaña política con el Juan Carlos López Macías, alias ‘Sobrino’, un narcotraficante que había sido extraditado a Estados Unidos en febrero del 2013.

“Ya van dos noticias completamente falsas. Las cinco maletas de Semana y esta de Caracol. No pensé que llegarán a tanta bajeza. De inmediato les exijo rectificar esa información falsa. Nunca hice manifestación en Yopal, nunca se recibió aportes de nadie del Casanare. Las personas que mencionan aquí no son directivos ni de Colombia Humana ni del Pacto. La persona encargada de la campaña en Casanare se llama Sonia Bernal y no Sonia Navarro”, escribió el primer mandatario en su cuenta de Twitter.

El hecho al que Gustavo Petro hace referencia tiene que ver con una investigación periodística divulgada por Noticias Caracol, en donde se observa a Juan Carlos López y su esposa, Sandra Navarro, en un acto de campaña a favor del entonces candidato presidencial en Yopal, Casanare.

De acuerdo con Noticias Caracol, “Juan Carlos y Sandra, fueron los anfitriones de varias fiestas políticas en su propia casa. De hecho, la Fiscalía cuenta con interceptaciones telefónicas que dejarían en evidencia las coordinaciones logísticas que hacía Sandra Navarro para recibir a líderes políticos del Pacto Histórico en la región”.

El mandatario pidió al movimiento político Colombia Humana iniciar las acciones jurídicas y la rectificación a Noticias Caracol.