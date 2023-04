“Hay muchas quejas de las comunidades en los PDET”: director de la Agencia de Renovación del Territorio

En entrevista para Confidencial Colombia, Raúl Rincón, director de la Agencia de Renovación del Territorio explicó la manera en cómo se está abordando el diálogo con las comunidades de los territorios en donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, y revela que encontró muchas quejas e insatisfacciones en esta materia

¿Qué tanto han avanzado los PDET durante estos ocho meses del gobierno Petro?

Raúl: En esta primera parte hemos retomado la relación con las comunidades de los municipios PDET, primero que todo a través de un encuentro nacional a finales de noviembre y luego, la realización de 16 encuentros regionales que acaban de culminar. Durante este tiempo hicimos los encuentros de Bajo Cauca y Sur de Córdoba. En estos encuentros, la principal decisión, el principal mandato de las comunidades, es retomar la esencia y principios del acuerdo de paz en la implementación de los PDET, fundamentalmente la participación comunitaria con enfoques diferenciales de género, étnico, poblacional y territorial. Y el otro mandato es retomar el espíritu transformador de los PDET. Esa es una primera acción que hemos adelantado en este periodo.

¿Cuándo usted habla de retomar los diálogos, se refiere a que estos se dejaron de hacer en el gobierno anterior?

R: Las comunidades y de manera generalizada y casi unánime tanto del encuentro nacional como los encuentros subregionales, afirman que fueron muy tenidas en cuenta a la hora de la formulación de los planes de acción para la transformación regional pero luego, prácticamente fueron desconocidos en los procesos de priorización, de ejecución y control social de los proyectos que desarrollaban las iniciativas que fueron aprobadas. Ese es el gran reclamo que han hecho y es para nosotros un mandato porque es retomar la participación.

Uno de los proyectos polémicos es el de unas letrinas para los Emberas, eso demuestra que se estaban gestionando temas que desconocen la ancestralidad y las costumbres de las comunidades donde se intervenía?

R: Uno de los objetivos era hacer un balance con las propias comunidades sobre la implementación de los PDET pero en particular, analizar los proyectos ejecutados o en ejecución que se pusieron en marcha y hay muchas quejas y denuncias de las comunidades. Estamos haciendo el balance final, pero pensamos que alrededor del 30% de los proyectos en ejecución tienen graves problemas, entre ellos los proyectos de energía; también hay muchas quejas sobre las unidades sanitarias familiares y también en algunos casos está la queja del desconocimiento de los pueblos étnicos. En general se reclama que no fueron sometidos al Mecanismo Especial de Consulta conformado por las autoridades étnicas de los territorios PDET y tiene exactamente el objetivo de examinar que el proyecto esté acorde con sus tradiciones, con su cultura, con su cosmovisión y en muchos casos eso no se hizo.

¿Cuántos de estos proyectos fueron firmados y a cuánto ascienden?

Los planes de acción de transformación regional, que son 16, uno por cada una de las 16 subregiones en las que se agruparon los municipios, aprobaron 32.808 iniciativas. De eso, según el informe que recibí cuando asumí el cargo, se habrían activado el 41%. Pero ya hablando de proyectos, el informe que recibo es que están terminados o en ejecución alrededor de 5.000 proyectos en los que se habría invertido aproximadamente 20 billones de pesos. De esos un buen número, como lo he dicho, están en problemas. Este es un tema muy serio y por eso estamos con todo el detalle haciendo ese consolidado para dar a conocer el número de proyectos y el valor de los mismos.

Hay algunos PDET que han avanzado en sus iniciativas productivas como Valencia e incluso Tierralta pero hay otros que no lo han logrado mucho, ¿cuánto tiempo puede tardar, por ejemplo, un emprendimiento en San Vicente del Caguán que es una zona donde se requiere intervención estatal?

R: El avance en las subregiones en la implementación de los PDET’ es disímil, entre otras, porque, se concentró en pocas regiones esa inversión en el gobierno anterior, que llegó a ser de 6.6 billones de pesos, adelantando el 70% de las regalías que correspondían al periodo del gobierno presidente Petro y del gobierno que lo suceda. Eso llevó a que en unas regiones se concentrará la inversión y por lo tanto se aprobará un mayor número de proyectos y un mayor número de iniciativas.

En este gobierno estamos buscando una fórmula que por una parte promueva la equidad en la inversión entre las distintas subregiones y por otro apruebe proyectos que de verdad cierren las brechas. Eso es en esencia la propuesta para que en lugar de hacer una sola bolsa regional haya una bolsa por cada una de las 16 subregiones.

Hablando ya de los pilares, las comunidades aprobaron sus proyectos y los agruparon en 8 pilares, siendo el de educación el que más iniciativas congrego, y el segundo, los productivos ¿Que cuánto puede tardar un proyecto productivo en generar ingresos a las familias?, depende de las líneas, depende si es café, si es cacao, o si es un proyecto avícola, un proyecto de ganadería, dependerá de la actividad que se vaya a implementar. No habría un término fijo en general, sino que dependería de la línea productiva que se implemente.

Se le notó muy entusiasmado mientras hablaba con la comunidad. ¿Eso quiere decir que ha habido química entre usted y las comunidades con las que se ha encontrado?

R: Yo creo que usted fue testigo de ese hecho, y ha sucedido en buena hora, no solo en el sur de Córdoba sino en la totalidad de los encuentros. Procuro entregar lo mejor de mí, en mi trabajo en general y en esos encuentros en particular, escuchar a la gente con toda la atención así la jornada se extienda de 8 de la mañana hasta 8 de la noche.

Más que una química personal creo que es una química con el gobierno del presidente Petro, porque los líderes comunitarios han manifestado que vuelven recobrar la esperanza y la fe eh, en la implementación del acuerdo de paz de los PDET.