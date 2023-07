Jalón de orejas de la gobernadora del Valle a Mindefensa

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, hizo un fuerte reclamo al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por la recomendación que hizo de “no dar papaya”.

La mandataria local recordó al jefe de la cartera de Defensa que los homicidios se han disparado, lo mismo que las extorsiones, asesinatos y que la inseguridad ciudadana está desbordada y que esto requiere de una respuesta institucional.

“A pesar de que están incrementando los homicidios, las tasas de extorsión y todas las estadísticas, no pueden ser de una respuesta del ministro de Defensa que no demos papaya. Entonces no salgamos de la casa porque vamos a dar papaya”, dijo la gobernadora.

Roldán solicitó al ministro Defensa asistir a un consejo de seguridad en el departamento en donde se analice la situación de orden público en el departamento y de esta manera tomar medidas conjuntas que ayuden a mejorar esta situación.