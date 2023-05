La furia de la gobernadora del Valle con Francia Márquez

La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, hizo un fuerte reclamo a la vicepresidenta, Francia Márquez, por gritar durante un discurso en la ciudad de Cali: “viva la Primera Línea”.

A través de su cuenta de Twitter, la mandataria valluna le recordó a la vicepresidenta las acciones violentas de la Primera Línea en el departamento en el marco de la protesta social.

“Vicepresidenta, Francia Márquez, ¿Viva la primera línea? ¿Viva la primera línea que vandalizó estaciones del MIO, destruyó pequeños negocios? ¿Viva la primera línea que sitió a una ciudad entera? ¿Viva la primera línea que realizó más de 200 bloqueos en el Valle del Cauca?”.

La gobernadora solicitó a Márquez entender su labor como alta funcionaria del Estado, “por favor asuma su rol de vicepresidenta, reconcilie al país, busque el diálogo social, no haga apología de la violencia, no radicalice al país, ni instigue odios”.

La molestia de la mandataria departamental se presentó luego del discurso de la vicepresidenta durante las marchas del Día del Trabajo en Cali, en el que expresó:

“No me da miedo decir aquí: ‘que viva la ‘primera línea’. A muchos de ellos los asesinaron, les sacaron los ojos, los encarcelaron y el pueblo hoy les dice ‘estamos con ustedes y no los olvidamos’. Por eso, cuando caminé con ellos me pedían educación y la reforma tributaria que se aprobó va dirigida a ese objetivo”.