La persona denunciada por acoso sexual y extorsión laboral en el Congreso cercana a Roy Barreras

Foto: Twitter Daniel Briceño

El senador Jota Pe Hernández denunció en la Fiscalía General de la Nación a John Jairo Uribe una persona al presidente del Senado de la República, Roy Barreras, por los delitos de acoso sexual y extorsión laboral a contratistas del Canal del Congreso.

De acuerdo con la revelación del congresista, John Jairo Uribe o Jota Uribe como es conocido en el Congreso de la República, ayudaba a personas de escasos recursos a trabajar en la planta de contratistas del legislativo y estas a cambio debían entregarle parte de sus salarios.

Así lo reveló Daniel Sepúlveda un joven contratista del Canal del Congreso quien además asegura que Jota Uribe le acosaba sexualmente y que, para lograr sus propósitos, “le drogaba”.

A este testimonio se suma el de Camila Sanclemente, “Esta persona me pide la carta de renuncia. Me dice que ya no me quiere tener en su equipo de trabajo (…) Presenté mi carta de renuncia bajo presión”.

Además, la mujer afirmó que, cuando ella no quiso acceder a sus abusos, Uribe le manifestó: “Yo te traje aquí y yo mismo te estoy diciendo que te vayas”.

Al respecto, senador Roy Barreras, aclaró que John Jairo Uribe no es funcionario de Unidad de Trabajo Legislativo y dio a conocer la comunicación de la Dirección Administrativa en donde se demuestra que actualmente es parte de la planta de trabajadores de una compañía externa que presta sus servicios al Canal del Congreso.