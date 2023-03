La U, junto a liberales y conservadores presentan otra propuesta de reforma a la salud

Los partidos Conservador, Liberal y de la U, lograron un acuerdo sobre un texto alterno de 20 líneas gruesas, constituida como una propuesta de reforma a la salud alterna que radicaron en la secretaria de la Cámara.

Las colectividades coinciden en que se trabajará por un sistema de aseguramiento social, universal y mixto con agentes públicos, privados y mixtos y con un régimen único de salud para todos los colombianos, preservando el principio de solidaridad. la propuesta busca fortalecer la atención primaria con intervención positiva sobre los determinantes sociales en salud, con Centros de Atención Primaria (CAPS) y equipos interdisciplinarios con enfoque de salud familiar y comunitaria, definidos a la medida para los diferentes territorios.

Otro de los aspectos, es el fortalecimiento de los hospitales públicos en su infraestructura y dotación, promover la formación de mas especialistas en salud y con una mejor distribución mediante incentivos que permitan garantizar su permanencia en zonas con población apartadas y de difícil acceso.

Estos tres partidos políticos que hacen parte de la coalición de gobierno también proponen la creación del Fondo de Garantías del sector salud, para que se reconozcan las deudas a los hospitales y clínicas cuando se retire una gestora del sistema.

El Senador Marcos Daniel Pineda (Conservador) manifestó que los colombianos necesitan un mejor sistema de salud, que proteja y defienda al usuario como eje del sistema, mejorando el acceso y la equidad sobre todo de los ciudadanos que viven en las regiones más apartadas de Colombia. “El partido Conservador no acompañará la propuesta de reforma a la salud del gobierno nacional, porque ella conduciría a un sistema de salud centralista, burocrático y estatizado que lo traduciría a un sistema mas ineficiente y vulnerable a la corrupción”, aseguró.

También argumentó que defenderán un sistema de aseguramiento mixto, donde sea el usuario quien escoja que entidad quiere que le preste el servicio de salud, “defenderemos una reforma que ayude a dignificar la labor de los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, camilleros, auxiliares, no permitiremos un salto al vacío, queremos una reforma que evolucione a un mejor sistema de salud sin poner en riesgo la estabilidad fiscal y social de Colombia”, agregó el congresista cordobés.

Por otro lado, el senador Mauricio Gómez Amín, aseguró que el partido liberal, del cual hace parte, piensa que la reforma presentada por el actual gobierno no construye sobre lo construido, “le he pedido en lo personal a la ministra de Salud hacer menos activismo político, sacar lo bueno del sistema, preservarlo, fortalecerlo y mejorar lo que no funciona”, precisó.

Finalmente los partidos Conservador, Liberal y de la U, también hicieron un llamado urgente al gobierno nacional para el pago inmediato de las deudas de las EPS para que éstas a su vez puedan darle viabilidad financiera a las IPS privadas y los hospitales públicos y la atención a la crisis de desabastecimiento de medicamentos para no poner en riesgo la salud y la vida de los colombianos.