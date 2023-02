Las claves del discurso de Francia Márquez en Conferencia de Seguridad de Múnich

Este sábado la vicepresidenta Francia Márquez se estrenó con un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Entre lo que dijo, destacó que el mundo debe apostar en temas clave como la justicia social, climática y de género.

El primer eje de su discurso se centró en el foco del nuevo orden mundial tiene que estar en la vida y no en lo militar. Esto caló en el auditorio donde se está debatiendo la situación de guerra entre Rusia y Ucrania.

“Crecí en medio del conflicto armado. Gran parte de la cooperación que he visto ha estado encaminada a fomentar la militarización. Esto en entornos donde no hay agua potable, donde no hay vías de conectividad, donde no hay desarrollo agroalimentario que le permita a las comunidades vivir en dignidad.

Siguiendo su discurso, ella enfatizó que para tener una exitosa cooperación para la paz se debe cambiar la visión. Además tuvo espacio para condenar la agresión de Rusia a Ucrania o para elogiar la Paz Total.

“Es conmovedor escuchar estas historias compartidas. Yo también he vivido las amenazas y los atentados contra mi vida y sé que eso deja huella en nuestros corazones. Por eso, nuestro mayor compromiso como Gobierno del Cambio es con la paz total y con el cierre de brechas de desigualdad para que Colombia pueda convertirse en una potencia mundial de la vida”, concluyó Márquez.

