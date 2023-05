Laura Sarabia enfrenta su primer escándalo

Marelbys Meza, una mujer humilde de Bogotá quien prestó sus servicios cuidando el niño de la secretaria privada del presidente de la república, Laura Sarabia, reveló a la Revista Semana que en el mes de enero fue sometida a un interrogatorio por parte del personal de inteligencia de la Policía Nacional, adscritos a la Casa de Nariño porque a su entonces jefa se le extravió un maletín con 150 millones de pesos en su interior.

De acuerdo a la narración de la Revista Semana, Laura Sarabia le advirtió a Marelby que debía someterse a la prueba del polígrafo, quien accedió para que no se le siguiera culpando de la pérdida del dinero.

“Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, relata la mujer, de 51 años, quien vive en un humilde barrio del sur de la capital del país”, cuenta Marelby.

Según Marelby, la hicieron ingresar por los sótanos del Palacio de Nariño, sin dejar evidencia de presencia en el lugar y al ser sometida a la prueba del polígrafo recibió frases que sonaron a tortura psicológica con la intención de hacerla confesar algún delito.

La niñera confesó además que en adelante siente que la están siguiendo a donde quiera va y que fue despedida por Sarabia de su oficio.

Laura Sarabia manifestó a través de su cuenta de Twitter que todo se ha hecho conforme a la ley.

“Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijin actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley”, indicó.