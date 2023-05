Llegada de Amaya a la dirección de los verdes comienza a producir camorra

El exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, fue nombrado dentro de la dirección del partido Alianza Verde, junto con Rodrigo Romero, quien ya había estado dentro de la codirección.

Romero es un líder santandereano del sector educativo y ambiental. Psicólogo egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja

Amaya compartirá la dirección del partido junto al exsenador Antonio Navarro, el exalcalde Antanas Mockus, Rodrigo Romero y se espera que la colectividad escoja a una mujer para integre la dirección colegiada.

En cuanto se conoció la elección, el concejal de Bogotá, Diego Cancino, manifestó su molestia a través de su cuenta de Twitter:

¡Infame! La dirección Nal. @PartidoVerdeCoL acaba de elegir a Carlos Amaya copresidente del partido. A él lo he denunciado con evidencia y no ha podido tumbar, ni siquiera ante jueces, nuestras denuncias. Para las próximas elecciones me quedan pocas garantías, pero daré la lucha. pic.twitter.com/w4CxVY4lWF

— Diego Cancino – Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) May 15, 2023