“Me opondré a que en el nuevo proyecto de reforma política se incluyan micos”: Katherine Miranda

La representante a la cámara, Katherine Miranda, deja claro que, sí en el nuevo proyecto de reforma política se incluyen puntos que abran la posibilidad para que congresistas puedan ser ministros, se opondrá de nuevo.

¿Qué lecciones le dejó a la coalición del Pacto Histórico lo sucedido con la reforma política?

Katherine Miranda: Fue absolutamente lamentable, nosotros denunciamos esto, que no solamente pasó la semana pasada sino desde diciembre, pero hoy vemos que todo el mundo se zafó de la responsabilidad, todos están completamente en contra de la reforma política; nadie la escribo y nadie era responsable de estos micos tan bárbaros.

¿A quien le cabe la mayor responsabilidad de esto?

Katherine Miranda: Yo creo que debe haber alguna responsabilidad del Gobierno Nacional pero también de los ponentes y coordinadores; porque si yo hubiese estado ahí para firmar esa ponencia, yo no la firmo por la responsabilidad con la ciudadanía, por respeto a la democracia y por respeto a la separación de poderes. Creo que eso es inaceptable y es un llamado de alerta porque lo que criticamos de los gobiernos Duque, Uribe y Santos, hoy lo está haciendo el gobierno actual y eso tampoco lo podemos aceptar.

¿Qué tan culpable pudo ser el gobierno nacional?

Katherine Miranda: Lo decía Roy Barreras claramente, el gobierno siempre estuvo acompañando este proyecto de ley, que es de iniciativa gubernamental. Cuando usted ve que un proyecto se está saliendo de las manos, que ya no representa el espíritu que inicialmente había radicado, pues lo que uno hace es retirarlo porque con esto se hace un daño grandísimo. Aquí se proponía que un congresista podía ir al ejecutivo para ser ministro, se le cuidaba el puesto para cuando se le diera por devolverse pero adicionalmente se abría la puerta para que las listas al Congreso se hicieran de acuerdo a la conformación de las actuales.

¿Cree usted en la versión que da el senador Ariel Ávila, cuando dice que hizo una “recomendación académica” en un proyecto político?

Katherine Miranda: Él pudo haber hecho una recomendación académica, pero yo creo que el leyó sin lugar a duda lo que estaba firmando y cuando vio que eso estaba ahí debió oponerse, y más cuando desde la Alianza Verde apenas conocimos la ponencia le exigimos y le dijimos que estábamos completamente en desacuerdo. El debió escuchar al partido y ser responsable y entender que estamos en un régimen presidencialista y no en un régimen parlamentario y por lo tanto debemos aprender a respetar la separación de poderes

El Gobierno nacional dijo que iba a presentar un nuevo proyecto en el próximo periodo, ¿teme que vuelvan a presentar ideas encaminadas a que los congresistas pueden ser ministros y que se imponga la democracia al bolígrafo.

Katherine Miranda: La verdad no lo sé, yo estoy muy desconcertada con el gobierno nacional porque en las conversaciones, antes de presentar la ponencia me aseguraron que no iba a estar y los vi nuevamente. No sé si los vayan a presentar, pero si llega a ocurrir me opondré de nuevo.