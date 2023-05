¿Mintió Roy Barreras?

El senador Roy Barreras Montealegre en rueda de prensa anunció que el Consejo de Estado dejará en firme el fallo de la Sección Quinta que le aparta de su curul como senador, y aseguró que no tenía la intención de aspirar a ningún cargo de elección popular de carácter regional y que tampoco tenía en la mira ningún cargo en el Ejecutivo.

“Ni me han ofrecido ni aspiro a que me ofrezcan. Estoy listo a servirle al país después de que me recupere”, aclaró.

Horas después de la declaración, un titular del diario El Tiempo, dio a conocer que el destino más próximo de Roy Barreras estaría en la Embajada de Colombia en el Reino Unido, con lo queda la duda de si el excongresista mintió en la rueda de prensa al asegurar que no tenía ningún ofrecimiento ni aspiración a cargo alguno.