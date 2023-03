Nicolás Petro niega estar relacionada con temas ilícitos

A través de un comunicado de prensa, el diputado del Atlántico, Nicolás Petro, hijo del presidente de la república, Gustavo Petro, negó los señalamientos que en su contra hizo su exesposa, Day Vásquez.

Nicolás asegura que los dineros con los cuales ha realizado gastos elevados no proceden ni de la mafia ni trato con personajes oscuros y que está dispuesto a comparecer ante los organismos que lo requieran.

Dijo además que no está dispuesto a permitir el acoso de periodistas y medios de comunicación y que está dispuesto a responder cuando se le requiera, siempre y cuando se siga el conducto adecuado y se respete su intimidad como persona.

“Informo a periodistas y medios de comunicación que vulnerar mi espacio de residencia sin autorización o previa conversación, raya en el acoso, siempre estaré atento a atender las solicitudes de la prensa. En estos días he atendido a los medios que he podido, pero no todo es válido”, afirmó.

Por último, anunció su retiro temporal del movimiento Colombia Humana y de la campaña por la Gobernación del Atlántico de Máximo Noriega.