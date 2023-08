“Nos vamos hasta el año 2026”: Gustavo Petro

El presidente de la república, Gustavo Petro, al hacer referencia a las declaraciones ante la justicia de su hijo, Nicolás Petro, reiteró que no interferirá en el caso y que respetará el proceso pero fue enfático en afirmar que jamás ha pedido a ninguno de sus hijos cometer delitos para financiar su campaña: “Colombianos y colombianas, pierdan cuidado, el presidente Petro jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos o hijas el delito, ni para ganar ni para financiar campañas ni para tener el poder, mis hijos e hijas han sido libres”.

Y agregó, “Alguien escribió, no tengo aquí el dato concreto, que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña. Tiene esa afirmación varias formas de analizar, indudablemente no es un juez, he prometido no interferir en el proceso judicial, y lo voy a hacer, lo repito (…) Tiene una especie de instinto, de deseo subliminal y es que obviamente si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir hoy, porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, ninguno de los que han pasado atrás, por obvias razones, yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas, no critico a los otros”.

El primer mandatario negó tener conocimiento de dineros ilícitos que habrían ingresado a su campaña y fue enfático al decir que su mandato irá hasta el 2026: “Si fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo la elección Es al pueblo al que debo responder. Tengan ustedes la absoluta certeza que este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más, y eso es bueno que quede claro en Colombia”.

“No hay nadie que no pueda terminar con este Gobierno que no sea el pueblo mismo. El pueblo mismo dio una orden por mayoría en las urnas electorales. Nos vamos hasta el año 2026. Cualquier idea en contrario, ojalá se esfume rápidamente. Invito a aquellas personas que tienen otras ideas en la cabeza a que no perseveren en eso. El mandato popular se respeta”, reiteró.

Recomendó a su hijo Nicolás comprometerse con la verdad, con la dignidad y no arrodillarse, “.”Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar desde la dignidad es la verdad, no arrodillarse al verdugo jamás”, advirtió el presidente Petro, tras afirmar que a él lo único que le queda es gobernar”, afirmó.

Gustavo Petro dio estas declaraciones desde Sincelejo en medio del acto de entrega de títulos de propiedad de predios rurales ubicados en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, gestionados a través de la Agencia Nacional de Tierras a 174 familias.

