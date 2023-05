Pacho Santos pide levantar la reserva de su investigación judicial

El exvicepresidente, Francisco Santos, pidió al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, levantar la reserva de su expediente para enviarlo a la Jurisdicción Especial de Paz .

La petición fue elevada al jefe del ente investigador por las declaraciones del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, en donde le señala, una vez más, de solicitarles a las AUC la creación del bloque capital y que este operara en Bogotá.

“De manera pública, le pido a la Fiscalía General de la Nación y al fiscal general, Francisco Barbosa, que por favor levante la reserva del sumario de mi expediente y se la mande a la JEP para que vean que este delincuente no es serio y los está engañando. Así no sirva de nada, no importa”, dice el texto.

El exvicepresidente del Gobierno Uribe, aseguró que, ante la falta de pruebas, el proceso se cerró en 2008 y se dictó un auto inhibitorio y que este fue reabierto por la presión de las organizaciones de derechos humanos, en 2009. Después de este hecho arbitrario fue que con mi abogado decidimos renunciar a la prescripción, para que no quedara duda de mi compromiso con la justicia y la verdad”.

Salvatore Mancuso en cuatro ocasiones ha señalado a Santos de haberles insistido a las autodefensas la creación del bloque capital.