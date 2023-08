Petro confía en que el cese al fuego con el ELN beneficie a Arauca

El presidente Gustavo Petro aseguró que el reciente cese del fuego que el Gobierno pactó con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) “puede cambiar la historia del departamento de Arauca” y dijo que ello dependerá “de la seriedad histórica y responsabilidad con las nuevas generaciones” que tengan los jefes de dicho grupo.

Ya no se trata de lograr un acuerdo entre un grupo armado y el Estado, que también está armado -pues no es entre armados como se construye la paz-. El acuerdo debe ser entre el armado y la sociedad desarmada”, enfatizó el Presidente Petro, quien se declaró “preocupado” porque no percibe en la sociedad “la madurez para asimilar un proceso histórico entre fuerzas antagónicas”.

El Presidente convocó al pueblo araucano a unas “asambleas ciudadanas, que –dijo- nos permitan marcar un camino para Arauca, sabiendo que vamos hacia una nueva época y con la compañía del Gobierno, con la compañía de su Fuerza Pública, con posibilidad de que quienes aquí se han matado entre sí dejen de matarse”.

El primer mandatario extendió el mensaje al Estado Mayor Central de las Farc para que dejen de disparar a la población o de dispararse entre sí.