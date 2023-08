Petro confirma que desea el perdón mutuo con su hijo Nicolás

El presidente de la República, Gustavo Petro, describió en sus redes sociales el dolor por el que atraviesa por la situación que enfrenta su hijo Nicolás Petro Burgos y reitera su decisión de no aprovechar la majestad de su cargo en favor de lo que pueda pasar en el proceso judicial de su primogénito.

“Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos. Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados”, escribió el primer mandatario en su cuenta de Twitter.

El primer mandatario reitera que su campaña no recibió dineros de manos de ningún actor ilegal y dice que se enteró de lo sucedido en una reunión que sostuvo con la exesposa de Nicolás.

“La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo”, afirmó.

